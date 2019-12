Guus wint 't van BLØF: Brabant één plekje boven Zoutelande in Top2000

TILBURG - Het is de Brabanders gelukt: het officieuze volkslied is gestegen in de Top2000. Brabant van Guus Meeuwis is zes plaatsen gestegen en staat nu op plaats 50. En dat is mooi één plek hoger dan het ‘nieuwe Zeeuwse volkslied’ Zoutelande van BLØF.

NPO Radio2 heeft de complete lijst vrijdagmiddag gepresenteerd. Zoutelande van BLØF daalde twintig plaatsen ten opzichte van vorig jaar en staat nu op 51. Rouwig zullen de meeste Zeeuwen daar niet om zijn. Zoals eerder al bekend werd komt ‘hun’ Danny Vera met Roller Coaster nieuw binnen op 4. En ook Racoon staat met een 34ste plaats voor Oceaan hoog in de lijst.

Met dank aan de Brabanders

Hoewel sommige Tilburgers nog zullen weten dat Danny Vera ooit aan de Rockacademie heeft gestudeerd, zullen de meesten erkennen dat de eerste échte Brabander op plek 50 terug te vinden is: Guus Meeuwis. Hij mag dit jaar zeer tevreden zijn met de Top2000. Hij staat er liefst negen keer in, één keer meer dan vorig jaar. Nieuw is ‘t Dondert en 't Bliksemt, dat na 21 jaar eindelijk een plekje tussen de klassiekers krijgt. En nog vrij hoog ook: de kroeghit knalt binnen op plek 1253. Fans moeten wel oppassen dat Per Spoor niet uit de muzieklijst dendert. Dat lied daalt en staat er nog maar net in, op positie 1909.

Het succes van Brabant lijkt zich overigens wel te beperken tot onze eigen provincie. In Eindhoven, Den Bosch en Tilburg is hieropt - na Bohemian Rhapsody van Queen - het meest gestemd. In West-Brabant laten ze wat dat betreft overigens verstek gaan. In Roosendaal komt Guus pas op de vierde plek, in Breda op vijf en in Bergen op Zoom pas op zeven.

Nog meer Tilburgse hits

Het ‘Tilburgse’ The Piano Man van Billy Joel staat opnieuw op plaats 3. Niet dat de Amerikaan Tilburgse roots heeft, maar het is wél dankzij de massaal stemmende Tilburgers dat The Piano Man de laatste jaren goed scoort in de landelijke toplijst.

Er is meer Tilburg dat de klok slaat: Songfestivalwinnaar Duncan Laurence, na zijn opleiding aan de Rockacademie weliswaar weer verhuisd uit Brabant, komt met zijn Arcade binnen op plek 160. En Krezip, begin deze eeuw ook voortgekomen uit de Rockacademie, is dankzij de comeback van dit jaar ook weer flink gestegen: I Would Stay staat op plek 229. Dat is 181 plaatsen hoger dan vorig jaar. Krezip staat er nog een keer in: Sweet Goodbyes stijgt zelfs 317 plaatsen, naar 458.

En dan is er nog Floor Jansen, de Goirlese die ook de kneepjes van het vak heeft geleerd in Tilburg. De metalzangeres dankt haar 1322ste plaats van Phantom of the Opera (met Henk Poort) aan haar deelname aan De Beste Zangers.

Abel, Doe Maar en Mental Theo

Maar er is meer Brabants succes. De aangekondigde comeback van Abel brengt de Bredase band nog geen nieuw succes. De klassieker Onderweg is de route naar beneden ingeslagen en daalt 78 plaatsen tot plek 276. Wellicht dat hun optreden op Breda Live op 11 juli komend jaar ervoor zorgt dat zijn oude hit de weg omhoog weer vindt.

Een andere gegarendeerde klant in de Top2000 is Doe Maar, dat dit jaar stabiel met zeven liedjes in de Top2000 staat. Sinds een dag of twee leidt de succestrein van de Hilvarenbeekse zanger Hennie Vrienten met een 497ste plaats. Mental Theo kan ook genieten van bijzonder mooie kerstdagen: zijn Wonderfull Days stijgt wéér een beetje, tot plaats 575. Sinds zijn binnenkomst in de lijst in 2005 is de geboren Bosschenaar nooit meer gedaald.

Tiësto

Ook die andere grote Brabantse dj heeft zijn klassieker weer omhoog weten te sturen. Traffic van Tiësto vinden we terug op 1161. Dat is zelfs de hoogste notering van de track sinds de entree drie jaar geleden. De Bredanaar komt verder nog een keer voorbij op plek 1679. Zijn remix van Silence stijgt daarmee bijna honderd plaatsen.

En je zou 'm misschien niet direct verwachten tussen al die topartiesten, maar ook acteur Jeroen van Koningsbrugge heeft zo zijn aandeel in de Top2000 van dit jaar. Wit Licht uit 2015 daalt iets, maar staat nog op een keurige 1478ste plaats.

