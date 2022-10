‘Haaren leeft, maar je moet het willen zien’, vindt restauranteigenaar

Mogelijk explosief gevonden bij Gasthuis­ring in Tilburg, EOD doet onderzoek

TILBURG - Een tas met daarin een mogelijk explosief is donderdagochtend gevonden in de omgeving van de Gasthuisring in Tilburg, meldt de politie. De EOD is naar de plek gekomen en doet onderzoek naar de tas en de inhoud. Ook de Technische Recherche is aanwezig.

9:51