Haarsteeg verrast vluchtelingen uit Oekraïne met taarten

Carla van de Griend vertelt dat er 22 aanmeldingen zijn: ,,Het wordt echt een spannende wedstrijd”, voorspelt ze. De bakker, die alle moeders en kinderen uit het dorp blijkt te kennen, maakt er serieus werk van.

Hij kijkt en proeft als vakman toch weer net iets anders dan de jeugdburgemeesters Daan en Nienke. Ook pastoor Lebrun mag zijn oordeel geven en loopt vol verbazing langs de taarten, cakes en koeken, waarvan hij ook best een klein hapje wil proeven.

Quote Ik weet niet of de binnenkant goed gelukt is Kimm Kanters

Kimm Kanters (13) heeft enorm haar best gedaan. Wat ziet de hoge taart in de kleuren geel en blauw er schitterend uit. ,,Ik ben zo zenuwachtig”, bibbert ze. ,,Ik weet niet of de binnenkant goed gelukt is.”

Als haar kunstwerk even later voorzichtig wordt aangesneden klinken er uitroepen van bewondering. Onder het masker, zoals de bakker het noemt, verschijnen gestapelde dobbelsteentjes in drie kleuren. ,,Wat heeft ze dat netjes gemaakt”, prijst pastoor Lebrun en ook de jeugdburgemeesters knikken goedkeurend.

De jury van Heel Haarsteeg Bakt buigt zich over de taarten voor Oekraïne.

Isabelle Kok (11) heeft samen met haar oma gebakken en haar taart versierd met een mooi mozaïek van smarties. De vierjarige Sven Jehoel staat te springen. Hij heeft met zijn mama een appeltaart gebakken en die versierd met blauwgele marsepeinen hartjes. Ook de achternichtjes Lise (5) en Ava (5) brengen een prachtige taart mee.

De mama’s laten weten dat ze een speciaal Oekraïens recept gebruikt hebben. Onder de zachte buitenkant zit de vlag verstopt uitgevoerd in heerlijk sponzig geel en blauw. De jury heeft het niet gemakkelijk bij zoveel diversiteit. Er is zelfs een biologische taart, zonder suiker en versierd met viooltjes.

De beslissing

Na veel wikken en wegen valt de beslissing. De hoge taart van Aukje Pullens, gedecoreerd met zelfgebakken koeken, sleept de eerste prijs voor volwassenen in de wacht. En niemand is verbaasd als de taart van Kimm Kanters de mooiste en de lekkerste blijkt te zijn. Alle taarten worden netjes in dozen verpakt en naar de vluchtelingen in Nieuwkuijk gebracht.

Een Russisch sprekende dame geeft tekst en uitleg. Tafels, stoelen en koffie komen naar buiten en even later zitten de gasten samen met de werkgroep te smullen. Alle taarten worden geproefd. Een vrouwtje steekt haar duim op als ze het heerlijke landseigen recept herkent. Met wat Engelse woordjes en met behulp van een vertaalapp is het in de lentezon een gezellige afsluiting van een geslaagd initiatief.

Heel Haarsteeg bakt voor Oekraïne.