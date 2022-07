Haghorst duikt weer de modder in: 600 deelnemers aan Blubberrun

Over een route van acht kilometer is een uitdagend parcours uitgezet dat teams samen moeten afleggen. De obstakels zijn divers. Uiteraard is er modder, maar deelnemers moeten ook klimmen, krijgen te maken met licht, geluid en kleine ruimtes, belooft de organisatie.

Het is de vijfde editie op sportpark De Haan in Haghorst. Het eerste team, in de categorie jeugd, start om 11 uur. Net na het middaguur gaan de volwassenen van start in teams van vijf deelnemers. Na afloop is er een feest in een tent op het sportpark. De entree is gratis. Voor meer informatie: www.ednblubberrun.nl.