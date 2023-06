Handig om te weten: dit betaal je om te trouwen in Tilburg

Sloop van De Kei in Reusel van start: ‘Gelukkig is het zover, na jaren discussie’

REUSEL - Al een paar weken zijn er voorbereidingen getroffen, maar dinsdag klonk het officiële startsschot: de sloop van Cultureel Centrum De Kei in Reusel. Over vijf weken ligt het hele gebouw plat en in september begint de nieuwbouw.