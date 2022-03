Hart voor Vrijheid-lijsttrekker Ferdi Scholten ziet tendensen van dictatuur: ‘Meer controle zorgt voor meer gevoelens van onveiligheid’

Lijsttrek­ker Pim Kooke van Forum voor Democratie: ‘Wij gaan er niet in met gestrekt been, maar met uitgestrek­te hand’

TILBURG - Toen de politiek geëngageerde Pim Kooke in 2017 aan de Erasmus Universiteit studeerde, werd hij door een vriend getipt om eens te gaan luisteren bij een nieuwe, opkomende partij van een advocaat en jurist uit Amsterdam. ,,Dat was best een stap. Als burger voel je toch een kloof met de politiek. Maar op een bijeenkomst raakte ik aan de praat en zo rolde ik in Forum voor Democratie.” Nu is hij als jongste lijsttrekker het gezicht van de Tilburgse loot.

5 maart