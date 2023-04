Hassan Najja neemt stokje over van Roel van Gurp bij wooncorporatie Casade: ‘Ik zet m’n tanden in deze uitdaging’

Gilzenaren richten zelf bezorg­dienst op voor lokale onderne­mers: ‘In het dorp kom je altijd een groen mannetje tegen’

GILZE EN RIJEN – Van oogschaduw tot een pincet voor reptielen en van friet van de snackbar tot een bloemetje. In Gilze is het bij de lokale ondernemers te bestellen via Hebbes, dat nu ook in Rijen van start gaat. Met een groene jas aan en pet op bezorgen ze alles op de fiets.