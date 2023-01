Heemkundekring wil dat klooster Cenakel monument wordt: ‘Duidelijke architectonische en cultuurhistorische waarde voor Tilburg’

Update Mannen (21 en 31) bieden gestolen computer aan op Markt­plaats, politie vindt laptops en duizenden euro’s in huis

TILBURG - De politie heeft vrijdagmiddag twee mannen aangehouden in Tilburg voor handelen in gestolen goederen op de verkoopsite Marktplaats. Het gaat om een 21-jarige Tilburger en een 31-jarige zonder vaste woon- of verblijfplaats. Ze werden opgepakt nadat een slachtoffer een gestolen computer herkende.

30 januari