Heftige confrontatie tussen Tilburgse pedo Hans V. en misbruikte vrouwen in Kenia: 'Je hebt ons leven verwoest’

TILBURG - In Kenia is het tot een bikkelharde confrontatie gekomen tussen de veroordeelde pedoseksueel Hans V. en twee Nederlandse vrouwen die beweren door de Tilburger te zijn misbruikt. Dat gebeurde een aantal weken geleden voor het oog van de draaiende camera. Misdaadverslaggever John van den Heuvel zocht Hans V. in Kenia op voor zijn nieuwste televisieprogramma. ,,De angst in de ogen van die kinderen zal ik nooit meer vergeten.”

De in Tilburg geboren en opgegroeide Hans V. (69) woont al jaren in Kenia en wordt daar verdacht van het seksueel misbruiken van minstens drie minderjarige meisjes. Volgens justitie gaf V. de meisjes na elk misbruik 100 Keniaanse shilling (86 eurocent, de prijs van een blikje bier of muffin) en dreigde hij hen te vermoorden als ze naar de politie zouden stappen.

Borgtocht

V. heeft een verleden vol zedendelicten. Niet alleen in Kenia, maar ook in Nederland vergreep hij zich meerdere malen aan minderjarige meisjes. Twee van hen - inmiddels volwassen vrouwen - besloten contact op te nemen met John van den Heuvel. Die nam hen mee naar Kenia om V. voor eens en voor altijd te vertellen wat het misbruik destijds met hen heeft gedaan. ,,De levens van deze vrouwen zijn verwoest.”

Op de beelden, die gisteren bij PAUW te zien waren, is te zien dat Van den Heuvel de Tilburger in Kenia tegen het lijf loopt. V. is op borgtocht vrij en mag de rechtszaak in vrijheid afwachten. Van den Heuvel wordt boos als hij merkt dat V. geen behoefte heeft om met hem in gesprek te gaan. ,,Jij blijft hier staan! Uit die telefoon! Je gaat nu luisteren naar wat ik zeg!”, bijt de journalist hem toe.

‘Ken je ons nog?’

Niet veel later komen twee vrouwen naast hem staan. ,,Ken je ons nog? Nee, natuurlijk niet, na wat je ons hebt aangedaan! Je hebt heel ons leven verwoest”, zegt een van hen huilend. ,,Toen ik dertien was kwam je nog naar ons appartement in Amsterdam om mij op te halen. Die dag vergeet ik nooit meer. Je hebt mijn leven en dat van mijn nichtjes kapotgemaakt.”

Aan tafel bij PAUW spreekt Van den Heuvel van een ‘enorm heftige’ confrontatie. ,,Ik heb de hele week met die twee vrouwen opgetrokken. Ze wilden Hans zo graag in de ogen kijken en vertellen wat hij hen destijds heeft aangedaan. Ze waren na afloop erg opgelucht.” In eerste instantie herkende V. de twee vrouwen niet, maar later bood hij ze alsnog zijn verontschuldigingen aan.

Tekst gaat verder onder deze beelden van de confrontatie

Weeshuis

Volgens Van den Heuvel runt Hans V. tot op de dag van vandaag een weeshuis in Kenia. De journalist is daar met zijn cameraploeg langsgeweest. ,,De angst in de ogen van die kinderen zal ik nooit meer vergeten. Wat daar allemaal gebeurt, is te walgelijk voor woorden. Ik ging na deze reis erg ontdaan naar huis.”

Hans V., die alle betrokkenheid in deze zaak ontkent, kiest zijn slachtoffertjes doelbewust uit. Vaak gaat het om kinderen tussen de acht en de veertien jaar. Volgens justitie vond het misbruik onder andere in zijn appartement in Nairobi plaats. Daar waren soms wel twintig meisjes tegelijk. Volgens de aantijgingen geeft hij de meisjes een beetje geld in ruil voor seksuele handelingen, en stuurt hij hun moeders ondertussen boodschappen.

Op misbruik van kinderen onder de 12 jaar staat in Kenia een levenslange gevangenisstraf. Als Hans V. schuldig wordt bevonden, komt hij waarschijnlijk nooit meer vrij. De kinderen die Van den Heuvel in het weeshuis aantrof, zijn inmiddels ondergebracht in een ander weeshuis. ,,Het is nu te hopen dat deze man in Kenia niet de dans ontspringt.”

Kostschool

Hans V. werd eind vorig jaar aangehouden. Hij ontkent de beschuldigingen maar het is niet voor het eerst dat hij in verband wordt gebracht met seksueel misbruik. De Keniaanse stichting Cradle, die zich inzet voor kinderrechten, stelt in een rapport dat V. al in 2001 werd verdacht van misbruik van minderjarige meisjes.