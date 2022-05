Het gemeentehuis in Haaren gaat plaatsmaken voor nieuwbouw met woningen én een gemeenschapshuis

UPDATE Zes meldingen van mogelijke drogering met injectie­naal­den tijdens Pleinfesti­val in Kaatsheu­vel

KAATSHEUVEL - Zes mensen zijn zaterdagavond mogelijk met een injectienaald met verdovende middelen geprikt op het Anton Pieckplein in Kaatsheuvel. Daar is sinds donderdag het Pleinfestival in volle gang. Voorzitter Joost van de Wouw is meer dan geschrokken. ,,In 38 jaar is hier nog nooit een politieagent geweest.”

23 mei