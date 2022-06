Het Haarense overpad van de butler met zijn rode vlag krijgt een plek in het Spoorwegmuseum

Feest in het Park verwacht duizenden bezoekers: race tegen de klok en Snollebol­le­kes is van de partij

TILBURG - Met een gratis toegankelijke feestavond waar dj Gerard Ekdom voor de muziek zorgt, trapt Feest in het Park vrijdag af. Het is de opmaat naar een festival in het Reeshofpark waar zo’n 7000 bezoekers worden verwacht. Maar eerst is het opbouwen, opbouwen, opbouwen.

23 juni