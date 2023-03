Het moest een keer gebeuren: Pius Arts en Bert Schuerman zijn - postuum - erelid van Willem II

Het was een omissie die moest worden rechtgezet en afgelopen vrijdag gebeurde het: de oud-Willem II-voorzitters Pius Arts en Bert Schuerman werden postuum tot erelid van de club benoemd. Nazaten van hen namen de bijbehorende erespeld in ontvangst voorafgaand aan de thuiswedstrijd tegen PEC Zwolle.

Pius Arts is in 1881 geboren in Roermond, zat op het gymnasium in Den Bosch (waar hij voetbalclub Wilhelmina oprichtte) en werd advocaat en procureur in Tilburg. Daar was hij rechtsback een aanvoerder van het eerste elftal van Willem II van 1905 tot 1908. Maar eerder al, vanaf 1901, werd hij voorzitter van Willem II.

Het Kampioenselftal van Willem II uit 1916. Staande derde van links voorzitter Pius Arts.

De Tricolores werden in 1916 onder zijn voorzitterschap de eerste niet Westelijke landskampioen van Nederland. Naast bestuurder was Arts ook politcus. Zo zat hij tien jaar in de Tweede Kamer, twintig jaar in Provinciale Staten en maar liefst veertig jaar in de gemeenteraad van Tilburg. Ook was hij bestuurslid van onder meer de Nederlandse Voetbal Bond

Arts trad af als voorzitter in 1919, maar was daarna wel een van de initiatiefnemers van een nieuw stadion voor Willem II aan de Goirleseweg op de huidige locatie van het stadion. Ars overleed in 1955.

Prijzen

Bert ‘de dokter’ Schuerman is in 1906 geboren in het Zeeuwse Stoppeldijk en werd in 1932 huisarts in het Tilburgse Broekhoven. Net na de Tweede Wereldoorlog, in augustus 1945, hij werd voorzitter van Willem II. Die functie behield hij totdat hij stierf in 1977. Onder zijn voorzitterschap veroverde Willem II twee keer de landstitel en won de ploeg twee keer de beker.

Schuerman verzette zich met klem tegen een mogelijke fusie van Willem II met LONGA en NOAD. Wel zorgde hij ervoor dat zijn club in 1954 toetrad tot het betaald voetbal. Ook was hij betrokken bij de oprichting van het jeugdinternaat van Willem II in 1974.

Pia Arts and Frank Schuerman hebben in naam van hun overleden vaders Pius Arts en Bert Schuerman het erelidmaatschap van Willem II in ontvangst genomen.