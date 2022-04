Het regent lintjes in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - In Hilvarenbeek heeft het zijne majesteit behaagd om maar liefst tien mensen te onderscheiden met een lintje. Twee, het echtpaar Van Avendonk, kregen de versierselen die horen bij de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje Nassau zaterdag al opgespeld. De overige acht werden deze ochtend in het zonnetje gezet door burgemeester Evert Weys van Hilvarenbeek.

René Uytdewilligen (56) Hilvarenbeek

Sinds 1991 is René Uytdewilligen (56) uit Hilvarenbeek al betrokken bij de Stichting Carnaval De Perzerikken. Hij heeft zich in al die tijd, met allerlei soorten vrijwilligerswerk voor diverse commissies, onmisbaar gemaakt. Vanaf 2004 is hij vrijwilliger bij Stichting Zomergeblaos. Hij is verantwoordelijk voor de technische kant van het festival en sinds 2006 doet hij allerlei hand- en spandiensten voor Atletiekvereniging Achil ‘87.

Ook bij Koninklijke Harmonie Concordia van 1839 is René als vrijwilliger betrokken en bij het tweedaagse festival Fier!. Uytdewilligen is sinds vandaag Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ruud Beekmans (58) Esbeek

Water is een grote hobby voor Ruud Beekmans (58) uit Esbeek. Hij is sinds 1980 actief als vrijwilliger bij diverse water(sport)verenigingen. Van 1980 tot 2020 was hij assistent-instructeur. Later werd hij werd examinator en instructeur theorie en praktijk bij de Tilburgse Reddingsbrigade Rustig en Snel (TRB-RES). Ook werd hij in 1982 lid en vrijwilliger als instructeur (2005-heden) bij de EHBO Vereniging Goirle.

Van 1987 tot 2011 was Beekmans ook lid en instructeur van de Goirlese Reddingsbrigade de Waterzoekers. Hier volgde hij de opleiding tot kaderinstructeur EHBO. In 1989 kwam daar op vrijwillige basis de rol van examinator bij de Koninklijke Nederlandse bond tot het redden van drenkelingen bij. Sinds 1992 is Ruud ook lid en kaderinstructeur van de EHBO vereniging Riel. Tussen 1998 en 2002 was hij als instructeur vrijwilliger bij de Stichting auto te water.

Daar kwam in 2002 nog een andere hobby bij; Ruud werd secretaris en later voorzitter van de Eerste Tilburgse Hoenderfokkersclub. Naast deze indrukwekkende lijst van bijdragen aan de samenleving is Beekmans mantelzorger. Voor al deze verdiensten, is hij benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Coby de Kok-van de Wouw (64) Biest-Houtakker

Decoranda Coby de Kok-van de Wouw zet zich al meer een halve eeuw belangeloos in ten behoeve van de samenleving. Op jonge leeftijd (1970 – 2017) werd zij vrijwilliger en bestuurslid van de Stichting Mizeon in Hilvarenbeek (zending missie en ontwikkelingswerk), dat fondsen en goederen inzamelt. Vanaf 1990 is ze twintig jaar vrijwilliger geweest bij Basisschool Samenwijs De Vlinderakker in Biest-Houtakker.

Sinds 2006 is zij mantelzorger voor haar gehandicapte zoon. Zo raakte zij betrokken als medeoprichter van en vrijwilliger bij het begeleid wonen-project GOED Wonen te Oisterwijk en ze is daar nog steeds aan verbonden.

Sinds 2010 is ze ook vrijwilliger bij de Stichting Samen de Natuur In (SDNI), een integratieproject van IVN Natuureducatie Nederland voor mensen met een verstandelijke beperking binnen natuurverenigingen. Sinds 2015 is ze vrijwilliger bij de Stichting NAHuis én is zij sinds 2018 vrijwilliger bij de Vereniging Natuur & Milieu Hilvarenbeek (VNMH). Ze is Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Ridder Wiet van Meel (67) Esbeek

Om alle vrijwillige bijdragen aan de maatschappij van Wiet van Meel uit Esbeek op te sommen, is bijkans ondoenlijk. De decorandus is werkzaam als eigenaar-directeur van adviesbureau Pontifax waarmee hij allerlei duurzame initiatieven ondersteunt, faciliteert en start binnen allerlei sectoren, overheden en instellingen.

Wim van de Donk, voormalige Commissaris van de Koning, merkt over de inzet van Van Meel onder meer op dat hij in Brabant ‘een van de historische en stille krachten van het huidige succes is, bijvoorbeeld ook van Brainport in Eindhoven. Daarbij was er soms sprake van professionele betrokkenheid, maar telkens ook van een zeer persoonlijke en onbaatzuchtige inzet.”

Verder is hij onder meer betrokken bij: Stimulus Programmamanagement, hij vervulde een spilfunctie in het ontstaan van de Brainport Eindhoven, was lid van de stuurgroep Agro & Co Brabant, een economische ontwikkelingsmaatschappij voor de agrifoodsector. In het rijtje staat verder onder meer: adviseur van Land van de Hilver, vrijwilliger bij de (dorps)coöperatie Esbeek, bestuurslid van de Vereniging Tussenheid Brabant, adviseur en lid van de regiegroep van het Spoorpark Tilburg.

Van Meel is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Bart Dirkx (73) Hilvarenbeek

Al meer dan 35 jaar zet Bart Dirkx zich in om van Hilvarenbeek een ‘bruisende’ samenleving te maken. Hij was van 1987 tot 2015 vrijwilliger bij de Stichting Beekse Carnaval de Pezerikken en sinds 1988 is bij de Hilvarenbeekse Tennisclub De Ypelaer. In 2004 (tot 2010) kwam daar het penningmeesterschap van de Stichting Openluchttoneel Hilvarenbeek bij.

Vanaf 2010 is Bart een actieve vrijwilliger bij de Stichting Museumbrouwerij De Roos in Hilvarenbeek, onder meer in de functies gids en barmedewerker. Daarnaast is hij penningmeester en activiteitenbegeleider voor Nationale Vereniging de Zonnebloem, afdeling Hilvarenbeek, Biest-Houtakker en Esbeek.

Dirkx mag zich sinds vandaag Lid in de Orde van OranjeNassau noemen.

Ridder Hein van der Sanden (76) Hilvarenbeek

Hein van der Sanden is sinds 1998 op vrijwillige basis actief in een breed speelveld en op regionaal gebied. Hij ontplooit/ontplooide vanaf dat jaartal de volgende activiteiten: secretaris (1998-2000) en vicevoorzitter (2000-2007) van de parochie Heilige Kruisverheffing in Beesd. Van der Sanden is medeoprichter en voorzitter van de Stichting tot Instandhouding van de Rooms-Katholieke Kerk in Beesd. Verder was hij verbonden aan: WMO-Raad Geldermalsen/Rivierenland Tiel, de Stichting LingeErf te Geldermalsen en de Verenigingsraad Diessen.

Hij deed vrijwilligerswerk als secretaris van de Stichting Diessen 1650 en is voorzitter van het Pluskoor De Kempen in Hilvarenbeek. Voor al deze vrijwillige bijdrage kreeg Van der Sanden de versierselen opgespeld die horen bij Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Het echtpaar Chris Aerts (56) en Patricia Aerts-Verhoeven (57) Diessen

Een bijzondere, dubbele uitreiking aan een echtpaar, was vanochtend in Partycentrum Hercules in Diessen. Daar kregen de uitbaters, Chris en Patricia Aerts, beiden een lintje opgespeld. In 2012 startten zij gezamenlijk het traject dat leidde tot de oprichting van Stichting Benjamin in Diessen. Een woonvoorziening, gericht op het creëren van woonruimte voor jongeren die zorg nodig hebben. Zij bouwden alles van de grond af op.

Naast hun gezamenlijk inspanning zetten beiden zich los van elkaar ook in voor andere organisaties zoals: Chris Aerts bij de Stichting Utdoetertoe in Diessen en mede-initiator en voorzitter van de jaarlijkse Gouden Potvis Quiz in Diessen.

Patricia Aerts-Verhoeven was bestuurslid en vrijwilliger bij de korfbalvereniging DSV in Diessen, betrokken bij de EBHO-vereniging Diessen en als vrijwilliger bij het Rode Kruis, afd. Hilvarenbeek. Verder is ze als traumavrijwilliger inzetbaar voor het gemeentelijk rampenplan, waarvoor zij ook andere vrijwilligers opleidt. Tot slot was ze jarenlang bestuurslid van het Belangenorgaan Diessen.

Beiden krijgen de koninklijke onderscheiding in de graad Lid in de Orde van Oranje-Nassau.