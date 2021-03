Heukelom is onaangenaam verrast door komst van arbeidsmigranten: ‘Ingrijpende gevolgen’

Fors meer arbeidsmi­gran­ten op Haarendael

7 mei HAAREN - Het aantal arbeidsmigranten dat op landgoed Haarendael in Haaren woont, is in de afgelopen maanden opgelopen van acht naar vijfenveertig. De gemeente heeft die uitbreiding goedgekeurd. De oppositiepartij Samenwerking’95 vindt het geen stijl dat dit gebeurd is zonder daarin de gemeenteraad of de omwonenden te kennen.