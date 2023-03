‘Hier adem ik vrij’: Tilburgse musical over koning Willem II in 2024 te zien in Schouwburg

TILBURG - Na de musical Moordhoek over Marietje Kessels in 2017 komt stichting Muziektheater Tilburg met de nieuwe voorstelling Hier adem ik vrij over koning Willem II. Zijn levensverhaal wordt verteld door de ogen van zijn echtgenote Anna Paulowna.

De musical die in een rockjasje wordt gegoten zal in april 2024 te zien zijn bij de Schouwburg Concertzaal in de stad. De audities voor rollen in de muziektheaterproductie zijn op 15 april. De productie stond al eerder op de rol, maar is door de coronapandemie enkele malen uitgesteld.

Anna Paulowna

In de voorstelling wordt Anna Paulowna geïntroduceerd als zij, nog naar net 21, uit haar luxueuze Winterpaleis in Sint-Petersburg vertrekt. Haar man, die ze nog maar net kent, neemt haar mee naar Nederland, een voor haar onbekend land. Ze spreekt de taal niet, begrijpt niets van de gebruiken en de cultuur, maar is gelukkig, want ze is bij haar grote liefde.

Wat begint als een spannend avontuur, verandert voor haar al snel in een aaneenschakeling van teleurstellingen. Anna voelt zich opgesloten. Haar schoonfamilie is koud en afstandelijk. Haar schoonvader koning Willem I is een tiran die een hekel heeft aan zijn eigen zoon. Haar man, de toekomstige koning Willem II, leeft in een wereld vol geheimen. Hij heeft in Tilburg een plek gevonden waar hij ‘vrij kan ademen’. Anna Paulowna knokt voor haar geluk en vrijheid en die van haar man.

Dezelfde componist

Het script en de liedteksten zijn geschreven door Michelle van Daalhoff. Componist Ron Antens is net als bij Moordhoek verantwoordelijk voor de muziek. De artistieke leiding en regie is in handen van Caroline van Leerdam.