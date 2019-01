Hilvarenbeek ontsnapt aan nieuw drama bij rooiwerkzaamheden

Dat de weg tijdens het rooien niet was afgesloten is opmerkelijk, gezien het dodelijk ongeluk dat op 29 oktober slechts enkele meters verderop plaatsvond. Daarbij kwam Ad Kuyssen uit Biest-Houtakker om het leven. De 77-jarige man kwam onder een boom terecht toen hij tijdens rooiwerkzaamheden over de Hakvoortseweg fietste. Naar de toedracht van dit ongeluk loopt nog steeds een strafrechtelijk onderzoek.



Gevraagd waarom de weg nu niet uit voorzorg werd afgesloten, wijst een woordvoerster van de gemeente Hilvarenbeek erop dat het werk niet op de Hakvoortseweg plaatsvond, maar ernaast, aan de Vinkenslag. ,,De bedoeling was dat de boom in de lengterichting zou vallen, maar door nog onbekende reden draaide de boom richting de naastgelegen weg. Wij zoeken uit hoe het heeft kunnen gebeuren.”