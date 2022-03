Hilvarenbeek vangt 80 vluchtelingen uit de Oekraïne op bij De Nieuwe Erf in Diessen

Winkelier gaat na corona terug zorg in en sluit zaak in Goirle: ‘Ik wil wat voor anderen betekenen’

GOIRLE - Toen ze in coronatijd een keer zat te wachten op klanten, wist Anita Sprangers het zeker. ,,In plaats van hier achter de kassa zitten, kan ik ook iets voor mensen betekenen.” En dus gaat ze terug de zorg in, en gaat haar winkel Tiara aan de Tilburgseweg in Goirle dicht.

8 maart