Hilvarenbeekse broers presenteren eigen meubels in Milaan: ‘Gezaagd en getimmerd in de schuur’

MILAAN - Van bouwprojecten ontwikkelen in Tilburg, naar hun eigen meubels presenteren op de Design Week in Milaan; de broers Bart en Thomas Heuvel uit Hilvarenbeek doen het maar mooi even. Met hun zelfontworpen stoelen, tafels en lounge set onder de naam ‘Kullar’ staan ze tot en met 12 juni in Milaan, op Masterly - het Nederlandse paviljoen in een statig, prachtig aangekleed paleis midden in de stad.

,,Dit is een avontuur voor ons. We hebben niks te verliezen. Daar zijn we heel nuchter in”, vertelt Thomas Heuvel (40), de jongste van het duo. Hij leunt achterover in zijn eigen gemaakte stoel. Op de achtergrond klinkt geroezemoes van bezoekers in het paleis. “Een week voordat we naar Milaan vertrokken, maakten we een landingspagina voor onze website en ter plekke installeerden we Instagram. Het gaat erom dat je gezien wordt. Het is netwerken. Spring er maar gewoon in en even omschakelen naar Engels.”

Quote Voor het gemeen­schap­pe­lij­ke stuk konden we geen geschikte meubels vinden, dus besloten we ze zelf te maken Thomas Heuvel Met broer Bart Heuvel (43) runt hij in het dagelijks leven familiebedrijf Hilva. Een bureau voor ruimtelijke ontwikkeling in Hilvarenbeek. Met een opa én vader als architect, zit het tekenen en ruimtelijke concepten bedenken al in de familie. De aanleiding voor de uitnodiging in Milaan, zat ‘m in hun project ‘de Vredeskerk’ in Tilburg. In 2017 benaderde de parochie hen om deze leegstaande kerk te transformeren. De gemeente wilde de bestaande bouw graag houden, dus uiteindelijk kwamen er 39 appartementen met in het middenschip een gezamenlijke ruimte.

,,Ik heb in Utrecht op University College gewoond. Daar komt het idee voor co-living vandaan”, zegt Thomas. ,,Je woont en studeert in dezelfde omgeving, met een gezamenlijke ruimte waar je elkaar ontmoet.” Dat concept voerden ze voor de Vredeskerk uit met architect Bedaux de Brouwer. ,,Het is een specifiek gebouw met een bijzondere sfeer. We wilden aansluiten bij de originele architectuurstijl van de kerk; geen ornamenten en sober. Voor het gemeenschappelijke stuk konden we geen geschikte meubels vinden, dus besloten we ze zelf te maken”, vertelt Bart Heuvel.

Zagen in de schuur

,,Ik las meer over de stijl en werd enthousiaster. Op een gegeven moment schetsten Thomas en ik meubels op de computer, terwijl we nog nooit een interieur ontwerp hadden gemaakt”, zegt Bart Heuvel. ,,We tekenen voor andere projecten vaak en maken technische tekeningen. Maar meubels ontwerpen, dat was nieuw. We zijn vrije vogels en zetten een idee makkelijk om in iets concreets. Het begon met een stoel. Die hebben we in de schuur gezaagd en getimmerd. Uiteindelijk hebben we een 10-delige set bedacht, die door de Meubelfabriek geproduceerd is. We gebruiken plaatmateriaal, zodat het makkelijk aan te passen is. Bij het coatingbedrijf Cooloo lieten we een duurzame beschermlaag aanbrengen en daar ontstonden de contacten voor Milaan. Cooloo had onze meubels gefotografeerd en op Instagram gezet en dat werd opgepikt door de organisatie van Masterly, het Nederlandse paviljoen in Milaan.” In het Palazzo Franceso Turati, zoals de expositieplek heet, staan de mannen naast Cooloo.

Quote Kijk, wij vinden ze mooi, maar anderen moeten dat ook maar net vinden. Thomas Heuvel

,,Misschien moeten we er meer mee doen, hadden we al tegen elkaar gezegd. Toen kwam deze kans. Best vet dat we onze producten hier mogen lanceren. We hadden de meubels al, die zijn vanuit Nederland naar Milaan vervoerd”, zegt Thomas Heuvel. ,,De reacties van bezoekers hier zijn heel positief. Ze kijken ernaar, voelen eraan, gaan erop zitten en zijn verrast. Ze zitten lekker zacht. Kijk, wij vinden ze mooi, maar anderen moeten dat ook maar net vinden.”