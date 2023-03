Hindert een boerderijwinkel De Hovel of hebben de winkeliers in Goirle grotere problemen?

Buren bijten groten­deels in stof bij rechter over uitbouw woning in Oisterwijk

BREDA/OISTERWIJK - De ramen in de dakkapel van de aanbouw van een woning aan de Tilburgseweg in Oisterwijk moeten van mat glas worden voorzien en mogen niet open. Die overwinning boekten de omwonenden tegen een aanbouw in hun buurt. Maar op diverse andere fronten verliezen ze hun juridische strijd.