Historische Canon van Oisterwijk krijgt een nieuw jasje op de kop van De Lind: bevolking mag stemmen

Dode en twee gewonden bij woning­brand in Tilburg, politie doet onderzoek naar oorzaak

TILBURG - Bij een woningbrand aan de Bieslookweg in Tilburg is dinsdagochtend een dode man gevonden. Zijn identiteit is nog niet formeel vastgesteld, maar de politie gaat ervan uit dat hij een van de bewoners is.

17:48