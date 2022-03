Hockeyclub zet de borrel al klaar, raad akkoord met aanleg twee nieuwe watervelden

HILVARENBEEK - Hockeyclub Hilvarenbeek heeft alle raadsleden alvast uitgenodigd voor de opening van twee nieuwe watervelden. Die kan doorgaan nu een meerderheid gisteren het licht op groen heeft gezet. ,,We gaan komende week het proces in gang zetten”, liet voorzitter Dorine Weemers weten.

Het was eigenlijk geen optie om een voorstel voor twee nieuwe velden niet te steunen. Dat was toch wel de teneur in de gemeenteraad. De hockeybond staat toe dat de Beekse vereniging het seizoen nog afmaakt, maar keurt daarna het hoofdveld af. Dat zou betekenen dat Hilvarenbeek niet meer mee kan doen aan de regionale competitie.

Toch was er wel een probleem waarmee de politiek worstelde. Er is geen geld vrijgemaakt in de begroting van de gemeente. De VVD stelde met LEV voor om alvast wat posten te schrappen in de begroting om die ruimte te maken. Dat zou gaan om bloemrijke perken en natuurlessen voor alle basisschoolleerlingen. Mogelijk zou voor die laatste post geld komen vanuit het rijk, zo opperden de partijen.

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Het is de laatste gemeenteraadsvergadering van deze bestuursperiode. Volgende week zijn er verkiezingen en worden de kaarten opnieuw geschud. © Jeroen Verhelst

Een meerderheid zag het niet zitten om nu te beslissen wat er geschrapt moet worden in de begroting. Er moet geld komen voor twee nieuwe watervelden en dat wordt gezocht als de raad het gaat hebben over de voorjaarsnota. Daarin worden alle investeringen en plannen van de gemeente voor het komende jaar besproken.

Voorzitter Weemers was heel blij dat de raad niet wacht totdat de voorjaarsnota wordt behandeld met het besluit. ,,We hebben nu offertes liggen die nog geldig zijn en die waarschijnlijk veel hoger uitvallen als we ze opnieuw aanvragen. En we hebben de garantie dat de velden worden aangelegd in de zomerstop.”