Hoe Bianca Hagenbeek na Big Brother door Roze Maandag Tilburgse werd: ‘De coming out is een worsteling’

Het is ergens halverwege het gesprek als Bianca Hagenbeek - winnares van Big Brother 2 - een langgerekt ‘ooooeeeh’ laat horen. Dat volgt na de vraag of Roze Maandag nog wel nodig is, het is toch al zo geaccepteerd? De Tilburgse glimlacht. ,,In het oog van de heteroseksueel lijkt dat op bepaalde vlakken misschien zo. Jongeren en hun coming out: dat is en blijft een worsteling. En op Roze Maandag zien ze hoe iedereen openheid en vrijheid viert, ze ondersteunt.”