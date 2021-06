Hoe de wereld van Linda en haar Frank veranderde na zijn herseninfarct: over onmacht en onbegrip

Eindelijk weer samen muziek maken met het seniorenor­kest, ‘allemaal blije gezichten vandaag’

23 juni HILVARENBEEK - Volgende week mag het Regionaal Senioren Orkest Midden-Brabant weer samen in cultureel centrum Elckerlyc repeteren, maar zolang konden de leden niet wachten. Ze namen het Hertog Jan Plein in Hilvarenbeek woensdag in gebruik voor de eerste repetitie sinds oktober vorig jaar. ,,Allemaal blije gezichten. Het is fantastisch dat we weer samen muziek kunnen maken", vindt secretaris Marijke van Uden.