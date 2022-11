Hoe Fujifilm Tilburg door de jaren heen halveerde, maar toch vertrouwen in de toekomst houdt

Nieuw stuk winkelhart doet oude Emmapassa­ge verbleken: ‘Ziet er geweldig uit’

TILBURG - Een omgekeerd Atlantis: alsof er opeens een eiland vol winkels in het Tilburgse stadshart boven is komen drijven. Van pauper- naar winkelpleintje. De aanloop nam meer dan tien jaar in beslag, maar het resultaat mag er wezen. ,,Echt vet.”

24 november