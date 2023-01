Hoe moet het verder nu de werving van internationale studenten stop ligt? ‘Dit is kortetermijnpaniek’

Oirschotse Kapel en Brasserie Montfort in nieuwe handen; Vughts horecaduo breidt imperium uit

OIRSCHOT - Kapel Montfort en Brasserie Montfort op Landgoed Groot Bijstervelt in Oirschot zijn deze maand overgenomen door compagnons Klaas van Leengoed (51) en Niek van Lieverloo (35) uit Vught. Na Kasteel Maurick in Vught en Kasteel Dussen in Dussen is het hun derde horecalocatie.

