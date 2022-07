Hond overleden door grote woningbrand in Tilburg, vuur overgeslagen naar andere huizen

TILBURG - Een tent die tegen een huis in Tilburg aan stond, is dinsdagochtend in brand gevlogen. De vlammen sloegen over naar de woning aan de Brasemstraat. De hond van de bewoners is door de brand overleden. Eén bewoonster is naar het ziekenhuis gebracht omdat ze rook heeft ingeademd.

Brandweerlieden probeerden te voorkomen dat de naastgelegen huizen ook getroffen werden door de brand, die rond 06.00 uur ontstond door onbekende oorzaak. Dat lukte niet: het vuur bereikte meerdere buurwoningen en volgens een woordvoerster van de Veiligheidsregio hebben twee naastgelegen huizen veel brandschade. Andere woningen hebben alleen waterschade aan de brand overgehouden.

De bewoners van het brandende huis konden volgens de Veiligheidsregio snel veilig buiten komen. Wel ademde één bewoonster rook in, waardoor ze in het ziekenhuis zuurstof toegediend kreeg. Een andere bewoner moest met de ambulance mee voor een controle. Het vuur was rond 07.30 uur bijna onder controle, meldt de woordvoerster.

Volledig scherm De brandschade is zeker bij twee woningen in de Brasemstraat groot. Brandweerlieden controleren onder de dakpannen of het vuur nog smeult. © De Kort Media / Toby de Kort

Omdat al vroeg bekend was dat het vuur over kon slaan op andere huizen in de straat, schaalde de brandweer snel op naar grote brand. In dat geval kunnen meer bluswagens worden ingezet. De directe buren van het getroffen huis werden wakker van de knisperende geluiden van het vuur. Een buurvrouw geeft aan dat ze eerst dacht dat ze regen hoorde, maar na een paar knallen bleek het om een brand te gaan.

Ouder stel moeilijk wakker te krijgen

Het vuur zorgde voor grote consternatie in de straat. In één buurhuis woont een ouder stel dat volgens andere buren lastig wakker te krijgen was. Meerdere omwonende probeerden de deuren en ramen in te slaan, waarop de bewoners waker werden. Brandweerlieden controleren op het dak of onder de dakpannen het vuur verder aan het smeulen is, zodat de brand niet opnieuw oplaait.

Volledig scherm Een brand is van een tent naar een huis in de Brasemstraat in Tilburg overgeslagen. De brandweer probeert te voorkomen dat naastgelegen woningen ook worden getroffen. © Persburo BMS / Jack Brekelmans

© Persburo BMS / Jack Brekelmans

© Persburo BMS / Jack Brekelmans

© Persburo BMS / Jack Brekelmans

Volledig scherm Foto vanaf de Westpoint-toren. De rook van het brandende huis in de Brasemstraat is goed te zien. © Theo van Kerkoerle