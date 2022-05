Honderd jaar gemengd koor Cantiqua: “Ik ga door zolang ik nog lucht en stem heb”

Al meer dan zeventig jaar is Ben van Bladel (84) lid van Cantiqua. ,,Ik zat op de jongensschool en daar viel op dat ik goed kon zingen. Zo kwam ik bij het mannenkoor terecht. Buiten het zingen voetbalden we toen nog wel eens tegen het kerkkoor van de Trouwlaan, dat bestaat ook nog steeds”, vertelt de Tilburgse tenor. ,,We hebben altijd gezongen in de mannenmis, in de paasmis was dat in het Gregoriaans en met kerst ben ik al zeventig jaar druk. Het is nog steeds geweldig om te doen.”

Na de bouw van de Lovense Kerk en de inzegening in 1922 werd gelijktijdig een koor opgericht: het Lovens Koor. Het was de voorloper van het huidige Cantiqua. ,,Onder voorzitterschap van pastoor Mannaerts en met Pierre Baars als dirigent”, zegt Frans de Kok (67), die 45 jaar lid is en in de jubileumeditie van clubblad Dubbel Forte de historie beschreef. ,,Er zijn altijd goede besturen en artistieke leiding geweest die de schwung erin wisten te houden. Ook in coronatijd hebben we de boel niet laten versloffen en online quizzen georganiseerd.”

In de hoogtijdagen, rond het vijftigjarig jubileum, telde het ensemble 120 leden. ,,Toen gingen we nog met drie bussen vol op koorreis. In Nederland, maar ook naar België en Duitsland. De terugloop van het aantal leden loopt synchroon met de ontkerkelijking”, denkt De Kok. ,,Halverwege de jaren 70 mochten er ook vrouwen bij en werd het een gemengd koor”, vult secretaris Joke van Knegsel (72) aan. ,,Nu is er een kern over die wil blijven en er wat van wil maken.”

Bereik

Want er zijn nog maar 27 leden over. ,,Vijftien jaar geleden hebben we nagedacht over de toekomst en is het koor uitgesplitst in drie groepen: klassiek, concert en Gregoriaans. Zo bleef iedereen een uitdaging houden en konden we verder als de kerk dicht zou gaan. Maar dat is nog steeds niet zo”, zegt Van Knegsel. Want na de sloop van de Lovense Kerk huist de groep in het kleine kerkje op begane grond van het appartementencomplex dat er voor in de plaats kwam. Ook zingt Cantiqua een keer per maand in de Mariakerk in Tilburg-Noord.

,,Het was ook zo dat oudere koorleden steeds meer moeite kregen met het concertrepertoire. Dat leverde een hoop stress op en de kerkelijke functie kwam een beetje op een zijspoor te staan. Vandaar dat we die functies uit elkaar hebben gehaald, al is er nog steeds veel overlap”, zegt Arjan van Baest (53), die sinds zeventien jaar dirigent is. ,,Samen met het Heuvelse Koor zijn we de enigen die nog klassiek kerkrepertoire zingen. Missen van Mozart en Haydn, en ook ons concertrepertoire is religieus. De laatste jaren zoeken we naar repertoire waar het koor mee vooruit kan, want het bereik bij de sopranen neemt wat af. Daar is niets aan te doen.”

Bij het concertkoor worden ook ‘projectzangers’ verwelkomd. Hiervan sluiten er ieder jaar een of twee definitief aan. ,,Dat lijkt weinig, maar is essentieel voor een koor als het onze”, zegt Van Baest. ,,Het is spannend”, zegt De Kok over de toekomst van de vereniging. ,,Het kerkkoor trekt geen nieuwe aanwas meer.” Over het lidmaatschap van Van Bladel hoeven ze zich bij Cantiqua voorlopig in ieder geval geen zorgen te maken. ,,Ik ga door zolang ik nog lucht en stem heb”, zegt de nestor van de club.

Op 3 juli houdt Cantiqua een reünie in Wijkcentrum De Symfonie. Daarvoor hebben al ruim 150 (oud)-leden zich aangemeld. Op 5 november geeft het koor een jubileumconcert in de Tilburgse Concertzaal.