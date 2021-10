Honderd vluchtelingen uit Ter Apel opgevangen in vakantiepark De Reebok in Oisterwijk

Branche hekelt verhoging van toeristen­be­las­ting in Goirle naar 1,75 per nacht: ‘Deuren juist openzetten, mensen niet ontmoedi­gen’

22 oktober GOIRLE - Dat toeristen vanaf volgend jaar 25 cent meer per nacht gaan betalen in Goirle, is verkeerd gevallen binnen de recreatiebranche. ,,Je moet de deuren juist openzetten in plaats van mensen ontmoedigen.”