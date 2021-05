Honderden mensen lopen mee met indrukwekkende stille tocht voor verongelukte Jayden (12)

Esbeek een wijndorp? Dat is helemaal niet zo'n gek idee volgens Pim Hesselmans

7 mei Esbeek – Zijn opa Piet Hesselmans plantte enkele jaren terug vijfhonderd druivenstokken om er zijn eigen wijn mee te verbouwen. Dat zijn moeder -toeval of niet- vinologe is, bereidde zijn weg verder. Nu hoopt Pim Hesselmans (22) dat hij over vier jaar zijn eigen Esbeekse wijn kan schenken. Binnenkort worden hiervoor nog eens 4000 (!) druivenstokken geplant aan de Lage Mierdseweg in Esbeek.