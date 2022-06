Hoogleraar Marc Swerts schetst het universiteitsleven: ‘Ego’s botsen hier vaak’

Man (58) uit Chaam overleden bij ernstig bedrijfson­ge­val Agristo in Tilburg

TILBURG - Bij voedselfabrikant Agristo aan de Heieinde in Tilburg is dinsdagochtend een werknemer overleden. Het gaat om een 58-jarige man uit Chaam. Dat meldt de politie. De oorzaak van het dodelijke ongeval is nog niet bekend. Het is het tweede ernstige ongeval bij dit bedrijf in twee maanden tijd.

28 juni