Hoogspanningsnet gaat langs snelweg A58 ondergronds tussen Tilburg en Best

Havenbeeld: Ganzenle­ger

12 juni Woe 12 juni: Het is een prachtig gezicht natuurlijk: het ‘ganzenleger’ dat sinds een paar weken neer is gestreken in de Tilburgse Piushaven. Hoe ze door de buurt marcheren, al gakkend over het water trekken. Maar ja, er kleeft ook een nadeel aan. Het leger laat machtig veel poep achter, merken ze in de buurt.