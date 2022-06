Hoogtepunt expo van Godenbeelden net op tijd in Lustwarande Tilburg

Al dertig jaar lang worden ze jaarlijks afgedroogd door Willem II, en ze vinden het nog leuk ook

DIESSEN - Elk jaar weer laten de spelers van RKDSV zich op hun eigen veld afdrogen door Willem II. En toch willen ze niet anders in Diessen, zelfs niet na dertig jaar. ,,In het begin denk je nog, dat gaat best goed. Totdat je een half uur later naar adem staat te happen.”

23 juni