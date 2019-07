Horecanieuws: Eindhovense en Tilburgse MOOD in de clinch om naam

Een geschil over namen komt in Tilburg niet heel vaak voor. In 2015 werd Eataly aan de Sint Josephstraat door het gelijknamige wereldconcern gedwongen om van naam te veranderen. Het werd Tredici.



Of MOOD Tilburg een kans maakt? We vragen het een onafhankelijke advocaat gespecialiseerd in merken- en handelsnamenrecht. ,,Mood Tilburg heeft een goede kans om dit te winnen”, vermoedt Sjors van der Hoeven van Lawfox Advocaten. ,,Het betreft horecazaken die zijn gevestigd in verschillende steden. Handelsnaamrechtelijke bescherming is geografisch beperkt. Horecazaken hebben vaak slechts een lokaal bereik, verwarringsgevaar tussen twee zaken in een andere stad is dan ook niet zonder meer te verwachten. Dat komt in de rechtspraak regelmatig tot uiting. Ook de concepten stemmen niet overeen. De toonzetting van de advocatenbrief is intimiderend, qua feiten is de onderbouwing niet bijzonder sterk.”