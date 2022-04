Horecanieuws: Naast opgekalefaterde Zwaanstraat is nu Vine geopend

Zoals dat in de horeca betaamt was het tot op het allerlaatste moment aanpoten om de zaak binnen op te tuigen voor de eerste gasten, die werden vrijdagavond ontvangen. Er werd stevig verbouwd, want het gaat om een flinke horeca-nieuwkomer: voorin 100 vierkante meter met open keuken en bar, achterin een grote zaal voor feesten.



Het wordt een culinaire plek met lage drempel, aldus kersverse eigenaresse Judit Kuijpers. Met een paar hoofdgerechten op de kaart, ‘al gaat het vooral om een goed glas wijn en een tafel vol hapjes’. Van Libanees flatbread, zwarte pasta vongole tot kaasjes en charcuterie.



Kuijpers werkte bij sterrenzaak De Heer Kocken in Vught, maakte wijn in Zuid-Afrika waar ze ook meehielp met de pluk en woonde en werkte als barista in Australië. Het pandje kwam op haar pad en ze was meteen verliefd.