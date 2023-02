Hovel-eigenaren willen eind aan boerderijwinkel de Walhoeve in Goirle

Carnavals­lied over ‘Willies Auto Paleis’ is volgens rechter pure diefstal: ‘De parodie ontplofte een beetje’

TILBURG - Is Willies Auto Paleis een leuk carnavalesk geintje of gewoon pure diefstal? De rechter oordeelt het laatste over het Tilburgse carnavalsnummer. Dus is dat nergens te horen, nu de zanger van Danny’s Autopaleis in het gelijk is gesteld. ,,Ik moet hier wel paal en perk aan stellen.”