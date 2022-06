Huisartspraktijken vrijdagmiddag 1 juli alleen open voor spoed: ‘Druk is te groot, er moet iets gebeuren’

Open dag bij Koning Willem II College voor leerlingen van groep 7: ‘Ik wil groep 8 best overslaan’

TILBURG - Speciaal voor leerlingen van groep 7 zetten middelbare scholen de afgelopen tijd de deuren open. Dat is voor het eerst. „Nu kan alles, dus doen we het nu.” Amy (12) is blij dat ze nog niet hoeft te kiezen. Rens (11) denkt er anders over.

22 juni