Huisspinnen van acht centimeter rennen nu al voor onze voeten: ‘Ze lijken steeds groter te worden’

Ingrid uit Eindhoven stopte samen met drie anderen een dronken bestuurder na achtervol­ging: ‘Zijn rijgedrag was levensge­vaar­lijk’

TILBURG/EINDHOVEN - Het waren vrijdagavond spannende momenten voor de Eindhovense Ingrid Schoenmakers (51): bij de Hasseltrotonde in Tilburg zette ze met drie anderen de achtervolging in toen een 41-jarige Poolse bestuurder ervandoor ging na een aanrijding. Een spectaculair verhaal, maar Schoenmakers piekert vooral over wie de schade moet gaan betalen als de dader niet over de brug kan komen: ,,Zijn auto zag er al niet uit. Met tiewraps hield hij zijn bumper bij elkaar.”

28 maart