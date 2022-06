Huizenprijs schiet ook in Oisterwijk omhoog, afrekenen bij de gemeente graag

Vosters afgetekend winnaar bij Vidar

Rene Vosters was zondagmorgen de afgetekende winnaar van de kwarttriatlon bij de Tilburgse Triathlon waarvoor de Tilburgse studenten(sport)vereniging de organisatie op zich had genomen. Vosters bleef als enige ruim onder de 2 uur, voor de wat betere triatleten een gebruikelijke prestatie op een kwart. Hij liet 1.56.21 noteren. Bij de vrouwen was Ankie Romme de snelste met 2.21.48.

