Hulp vanuit Oisterwijk voor een betere toekomst van jongeren in Malawi: ‘Om ze een kans te bieden’

Gemis aan wandelrou­te mondt uit in 35 kilometer Pauwelspad: ‘Dit knoopt veel mooie stukken in de regio aan elkaar’

TILBURG - Onder het motto ‘als er het er niet is, maken we het zelf’ begonnen drie jaar terug enkele enthousiastelingen aan een wandelroute door het gebied van Landschapspark Pauwels, dat tussen Tilburg en de Loonse en Drunense Duinen in ligt.

18:31