Hulpdiensten gehinderd door omstanders die langs afzetlint willen rond grote brand in Biezenmortel

De politie heeft het gebied rond de brandende stal ruim afgezet, onder meer omdat het bluswater over wegen in de buurt moet worden aangevoerd. Ook probeert de politie mensen op afstand te houden van de mogelijk gevaarlijke rookwolk.



Omdat een aantal straten dicht is, moeten mensen omrijden. Daar had lang niet iedereen zin in, zo meldt de politie Vught-Haaren. ,,Helaas snappen veel mensen nog steeds het nut van ons afzetlint niet. Dit hangt er met de bedoeling dat u dat niet passeert‘’, stelt een agent op Facebook. Dat zorgde volgens de politie in een eerste bericht voor een file. Later kwam ze daarop terug en werd gemeld dat de hulpdiensten alleen werden gehinderd.