Hulporganisatie Blauwe Maan: ‘Aandacht voor The Voice leidt ook af van probleem seksueel misbruik’

Naar stoot­kracht speurend Willem II verkent de transfer­markt, maar het eisenlijst­je is aanzien­lijk

De winterse transfermarkt is nog een week open, vooralsnog zijn er in de Willem II-selectie geen schokkende verschuivingen geweest. Áls er nog iets bij komt in Tilburg, dan zal dat in aanvallend opzicht zijn.

7:00