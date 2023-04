Huub uit Rijen liep met cocaïne op zak door de bouwmarkt: voor eigen gebruik of voor de verkoop?

Jan van Besouw voert druk op de politiek van Goirle op: ‘huisgeno­ten’ dinsdag naar gemeente­huis

GOIRLE - ‘Thuis in het Jan van Besouw’. Met die slogan mobiliseert het sociaal-cultureel centrum van Goirle al zijn ‘huisgenoten’, een kleine veertig in aantal. Dinsdag moeten zij de politiek voorhouden dat de denkrichting van het college niet de juiste is.