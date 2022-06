‘Ik ben geschoten’, wist slachtoffer (29) uit Tilburg op terras nog uit te brengen na schietpartij

VIDEO + UPDATETILBURG - ,,Ik ben geschoten", hoorde een ooggetuige het slachtoffer van een schietpartij op de op het terras van de Tilburgse cocktailbar Ibiza zaterdagnacht nog uitbrengen voor de 29-jarige Tilburger ineenzakte. In de loop van zondagmiddag was op het Korvelplein zicht op de tweede verdachte en is er een burgernetbericht verstuurd. Het is de vraag of dat iets heeft uitgehaald, de politie kon er aan het begin van de avond nog niets over zeggen.