Improviseren geblazen in dorpen zonder stroom: kapper knipt noodgedwongen bij licht van mobieltje

met videoOISTERWIJK/KAATSHEUVEL/UDENHOUT - Door de grote stroomstoring in Midden-Brabant was het dinsdagmiddag een groot zwart gat wanneer je door het winkelcentrum van Oisterwijk op het Fabriekspad liep. Alle etalages donker.

Eén klein verlicht stukje is er wel bij de lampenwinkel, waar welgeteld een lamp wel brandt. ,,Die lampen werken op een accu, maar voor de rest is een donkere lampenwinkel natuurlijk geen gezicht”, zegt de eigenaar.

De elektrische deuren van de Jumbo blijven ook dicht. Een groepje staat opgesteld voor de supermarkt in de hoop dat de winkel zo nog open gaat. ,,Volgens mij is alles dicht vanwege de storing, maar ik heb mijn boodschappen nodig, dus ik wacht nog maar even. Misschien is het zo weer open.”

Net bezig met pony

In het winkelcentrum zit ook een kapper waar volgens een voorbijganger net iemand in de stoel zat. ,,Ik hoorde dat ze net bezig waren iemands pony te knippen toen het licht uitviel. Dit hebben ze af moeten maken met de zaklampen van hun telefoons.”

De eigenaar van de Arabische delicatessenzaak maakt zich ook druk om zijn producten. ,,Ik kan het nog wel eventjes goed houden, maar ik moet zo wel een noodaggregaat gaan regelen. Anders kan ik voor duizenden euro’s producten weg gooien.”

Ook in de Efteling was de stroomstoring te merken. De tekst gaat onder de video verder.

Op het kruispunt van de N65 ter hoogte van Oisterwijk en Udenhout is het vanwege de niet werkende verkeerslichten een chaos. De politie roep weggebruikers op om er voorzichtig te zijn. De spoorbomen werken nog wél, zoals er ook nog 'gewoon’ treinen rijden.

In Berkel-Enschot is in winkelcentrum Koningsoord vreemd genoeg niet overal de stroom uitgevallen. Zo heeft de Hema bijvoorbeeld gewoon door kunnen werken. ,,Niets aan de hand, maar de lichten aan de overkant bij de Albert Heijn zijn wel uit geweest.”

Dat geldt ook bij Kapper & Co. Mariëlle van Hamond heeft haar medewerkers maar naar huis gestuurd. ,,Heel vervelend. Je kunt natuurlijk wel knippen, maar in het donker werken kan niet natuurlijk. We hebben iedereen afgebeld en een briefje op de deur gehangen.”

‘Niks doet het’

Ook in Kaatsheuvel zijn alle winkels donker. De meeste zijn dicht. De kapper bij Barbershop Royal Hair is nog aan het knippen voor het raam. ,,Maar ik ga ook zo sluiten. Over een half uurtje hebben we geen daglicht meer.” Speciaalzaak Proeff sluit ook de deur. ,,De kassa doet het niet. Niks doet het”, zegt eigenaresse Femke Snoeren.

Dennis van der Velden van Expert is ramen aan het lappen. ,,Je moet toch iets doen. Als het lang duurt gaan we het magazijn opruimen.”

Volledig scherm Winkelcentrum De Hoofdpoort in Kaatsheuvel, met Jumbo en Hema, is dicht © Sylvia van de Ven/BD

Bij verzorgingshuis De Venloene in Loon op Zand had één aanwezige de pech dat die in de lift zat op het moment dat de stroom uitviel. De brandweer moest uitrukken om die te bevrijden.

Mogelijk de nacht doorwerken

Bij ASVZ in Udenhout probeert het personeel de onrust onder de verstandelijk beperkte bewoners in banen te leiden. Sommige bewoners hebben grote behoefte aan regelmaat en worden geconfronteerd met het gegeven dat het licht uit is, dat de koelkast het niet doet en dat de tv, radio, koffiezetter en iPad het laten afweten. Alleen de noodverlichting doet het.

Manager Johan Remmers houdt zijn hart vast voor de avonduren. De nachtzorg bij ASVZ is afhankelijk van elektronica. Nachtelijk toezicht op de bewoners gebeurt op afstand via camera’s en spreek-luister-apparatuur.

Remmers: ,,Als de storing om 22.00 uur niet is opgelost dan kunnen onze medewerkers niet naar huis. Dan zullen ze vannacht moeten blijven om toezicht te houden. We kunnen de bewoners dan niet alleen laten.”

Storing na anderhalf uur verholpen

Na anderhalf uur was de grote stroomstoring rond 15.50 uur weer verholpen. Daardoor konden ruim 38.000 huishoudens en bedrijven weer gebruikmaken van de elektriciteit. Monteurs van Enexis sloten als noodoplossing een reservetransformator met reservekabels op het stroomnet aan.

Volledig scherm In de etalage van deze lampenwinkel is het donker, op één lamp na. © Ruud Smolders/BD

Volledig scherm Het is door de stroomstoring chaotisch op de N65 van Oisterwijk naar Udenhout, omdat de verkeerslichten het daar niet doen. © Brabants Dagblad