In Beeld | Metershoge vlammen en enorme rookwolk van brand Beekse Bergen in wijde omgeving te zien

Anderhalve eeuw oud pand Tilburgse binnenstad in ere hersteld: ‘Nu maar hopen dat de honden er niet tegenaan pissen’

12 juni TILBURG - De geur van verf zweeft nog wat rond, de luiken hangen weer en de gevel glanst grijs en zwart. Het 150 jaar oude pand aan de Jan Aartestraat in Tilburg is teruggebracht in de authentieke kleuren. Voor haar afstudeerproject schilderde Kristel Meijers (20) het huis van Ad van der Schoot (71) in donkere tinten. En dat trekt veel bekijks.