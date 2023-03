In Goirle is het aantal werklozen fors gedaald

video Kabangu met twee treffers belangrijk voor Willem II: ‘Twee goals? Dat is een tijdje geleden’

Elton Kabangu was met twee goals de man van de avond voor Willem II in het uitduel met ADO Den Haag. Het spitsenduo Kabangu en Jizz Hornkamp wisten elkaar maar al te goed te vinden. ,,We voelen elkaar goed aan.”