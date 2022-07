In hartje Tilburg maakt dakloze Cristi (19) elke dag opnieuw labradors van zand, voor zijn zieke moeder

Ravage na botsing met twee voertuigen in Rijen

RIJEN - Op de Bredestraat, in het buitengebied van Rijen, zijn zondagavond twee auto’s met elkaar in botsing gekomen. Het ging mis rond 22.40 uur. Dat zorgde voor een behoorlijke ravage. Er is één bestuurder naar het ziekenhuis vervoerd.

24 juli