In het Tilburgse stadshart ligt er altijd wel een straat open, maar toch zuur als dat voor je net geopende supermarkt is

Je droomzaak, waar begin je die? Thuisstad Dordrecht was te klein, Tilburg leek ondernemers Rifat en Nesrin Cifci wel wat. Er woont familie van Nesrin, het is een grote stad en dan was er die mooie locatie: het huurpand aan de Lange Nieuwstraat 53. Dat stond al een jaar of veertien leeg, ze knapten het zelf op.



Dat er iets anders 'des Tilburgs’ is - opengebroken straten - weten ze tot hun spijt nu ook.



Het begon zo lekker, vertellen ze terwijl voor de deur van Utopia bergen zand liggen. Ze maken zelf tapas, vers Turks brood erbij en achterin de zaak had Rifat een hele wand voor verse groente en fruit. Een bakje fruit kreeg je mee voor een euro, het viel in de smaak in de studentenrijke straat. ,,De mensen vonden dat geweldig, de eerste week kon ik het niet eens bijhouden. We hadden net weer inkopen gedaan toen dit kwam aanwaaien.”