Inbreker uit Liessel steelt motoren in Biest-Houtakker, gepakt door politiehond

Geen Marialied­jes in de Mariakerk? Dan maar op YouTube

8 mei TILBURG - In de meimaand thuis Marialiedjes zingen. Met dat doel voor ogen heeft de Norbertijnenparochie in Tilburg-Noord het initiatief genomen. Via YouTube kunnen gelovigen Marialiedjes meezingen, die eerder in de lege Mariakerk aan de Schans zijn opgenomen.