Inbrekers juwelierszaak Mignon namen meest kostbare sieraden mee, politie zoekt nog naar daders

OISTERWIJK - De twee inbrekers die in juni bij juwelier Mignon in Oisterwijk een grote ravage aanrichtten, namen de meest waardevolle juwelen en sieraden uit de zaak mee. Dat blijkt maandagavond in een uitzending van Bureau Brabant . De politie is nog op zoek naar de daders.

Het tweetal sloeg, met bivakmutsen over hun hoofd, op 20 juni rond 04.30 uur toe in de juwelierszaak aan de Dorpsstraat. De twee leken hun huiswerk goed te hebben gedaan: op camerabeelden is te zien hoe de dieven de meest kostbare sieraden uit de winkel meenemen. Ze sloegen met een krik, breekijzer en moker op de stevige toegangsdeuren om binnen te kunnen komen.

Buit in een grote zak

Ook de glazen vitrines in de winkel moeten het ontgelden: om bij de waardevolle juwelen te komen werden die door de inbrekers kapotgeslagen met een moker en klauwhamer. Daarmee liet het tweetal een ravage achter. Volgens de eigenares van de zaak, Sandra van Valkengoed, kwam ze die ochtend binnen in een ‘zee van glas’. Ze is met haar medewerkers de hele dag bezig geweest om de winkel op te ruimen.

Volledig scherm De dieven namen de meest kostbare juwelen uit de zaak in Oisterwijk mee in een tas. Ze reden samen met de grote buit weg op een scooter. © Bureau Brabant

Op de beelden die worden gedeeld in Bureau Brabant is te zien dat één van de twee dieven naar buiten loopt met een grote zak waarin de buit zit verstopt. In het programma wordt niet duidelijk hoeveel de gestolen sieraden waard zijn. De dieven vertrokken vervolgens met de grote buit op een scooter, maar vergaten wel wat inbrekersgereedschap. Zo vond de politie de moker en klauwhamer terug in de zaak. Ook een gele krik en een breekijzer werden achtergelaten.

Daders mogelijk uit Tilburg

Drie dagen na de inbraak werd op een parkeerplaats aan de Van Kemenadelaan in Oisterwijk ook een armbandje gevonden. Het sieraad bleek uit de juwelenzaak in de Dorpsstraat te komen. De politie hoopt dat iemand de daders heeft zien vluchten, of de gevonden gereedschappen herkent. In het programma wordt gesuggereerd dat de daders mogelijk uit Tilburg komen, omdat hun vluchtroute naar die stad lijkt te leiden.